Gran premio della Repubblica: pony games, core work, kung fu, spettacoli

Magnifica la 72° edizione del GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA, con 10 cavalli campioni in pista all'Ippodromo Arcoveggio, domenica 2 Giugno, con tante ATTIVITA' EXTRA, a cornice del prestigioso pomeriggio di corse al trotto: in primis le Esibizioni di "PONY GAMES" dei ragazzi del BEC Bologna Equestrian Center di Alex Bolognesi, durante alcuni intervalli fra le corse al trotto e il "Battesimo della sella" sui pony per i bambini presenti, a cura degli istruttori BEC Bologna Equestrian Center, poi le Esibizioni di Core Work che è una nuova disciplina di ginnastica fitness, intensa e divertente, ideata e promossa da Luca Esposito (Facebook Core Work Luca e https://corsi.uispbologna.it/attivita/core-work),

nonchè le Lezioni gratuite di Kung Fu per bambini e adulti, col maestro Andrea Corticelli. Gli spettatori saranno invitati a provare e interagire, in nome del wellness!

E per restare in tema di wellness, ma dal punto di vista socio-culturale, si potrà avere uno sguardo sui mutamenti delle abitudini e dei comportamenti di noi cittadini europei, grazie alla Presentazione del libro CHARTING THE WELLNESS SOCIETY IN EUROPE - Social transformations in sport, health and consumption di Giovanna Russo, edito nella Collana SPORT, CORPO, SOCIETA' di Franco Angeli.

Per i bambini, l'HippoTram elettrico per un giro nel back stage delle scuderie dei cavalli da corsa, il Maxigonfiabile nel verde parco giochi e Animazioni Mariù che propone gag e spettacoli comici, magici e... di fuoco ! Il mago Jolly Roger farà un divertentissimo spettacolo di magia comica che coinvolgerà grandi e piccini con simpatiche gag ed un emozionante spettacolo con il fuoco in cui si uniranno la scenografia naturale del fuoco e la poesia che Jolly Roger mette sempre nei suoi spettacoli, per lasciare un bel messaggio a tutti i partecipanti.Inoltre... tanti gadget di ALGIDA e omaggi di FICO Fabbrica Italiana Contadina ! Ingresso all'ippodromo come sempre € 3,00 - gratuito per signore e bambini.

