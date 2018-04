Granarolo celebra il 25 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Granarolo dell’Emilia celebra il 73° Anniversario della Liberazione con numerose iniziative ed eventi che si svolgeranno dal 21 al 25 aprile. Tra queste, l’intitolazione di due aree verdi del territorio a partigiani e antifascisti. Sabato 21 aprile l'ANPI distribuirà ai cittadini il tricolore, a partire dalle ore 9 sotto il Portico del Municipio. A seguire, alle ore 11 presso l'area verde di via Europa, si terrà la cerimonia di intitolazione di due aree verdi, a cura dell'amministrazione e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: l'area verde di via Europa sarà intitolata a "Luciano Romagnoli" partigiano, e il parco partecipato di via Budapest a "Carlo e Nello Rosselli" antifascisti. Lunedì 23 aprile l'ANPI presenterà il docufilm "Resistenza storia comune, alle ore 21 presso il TaG - Teatro a Granarolo in via San Donato 209/b. Il docufilm contiene le testimonianze di alcuni uomini e alcune donne di Granarolo che hanno vissuto la Resistenza e che raccontano gli eventi vissuti tra l’8 settembre 1943 e la Liberazione: Fernanda Bonfiglioli, Silvana Loreti, Laura Roncarati e Sara Zonarelli; Domenico Alvisi, Agostino Bavutti, Bruno Bolelli, Zeno Zonarelli. Per maggiori informazioni Il mattino del 25 aprile si tiene la tradizionale cerimonia, accompagnata dal corpo Bandistico Società Musicale Minerbiese, secondo il seguente programma: • alle ore 9.15 ritrovo davanti al Municipio e partenza del corteo che dirigerà al Sacrario ai Caduti di tutte le guerre; • alle 9.30 deposizione delle corone ai caduti nel Giardino della Memoria, seguita dalla Santa Messa nella chiesa annessa al Sacrario; • alle 10 il corteo muoverà verso il Parco della Resistenza dove, alle 10.15, verrà deposta la corona al cippo dei Partigiani e il Sindaco terrà un saluto ai presenti; • a seguire, la premiazione degli studenti vincitori della "Borsa di studio 25 Aprile 2018" e la consegna, da parte dell'ANPI, delle tessere onorarie ai famigliari dei caduti, presso la pista di pattinaggio del parco; • alle 11.15 presso il cimitero comunale, la deposizione della corona di fiori alla tomba-ossario dei Partigiani Caduti. (in caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale) A seguire, alle ore 12 ci sarà il tradizionale Pranzo della Liberazione al Centro Sociale "Il Roseto" presso il Borgo Servizi. Alle ore 20 ci sarà un saggio di pattinaggio artistico, a cura di “Pegaso Skating asd” presso il Palasport di via Roma. Alle ore 21 sarà proiettato il film "L'uomo che verrà" di Giorgio Diritti, al TaG Teatro a Granarolo in via San Donato 209/b. L’Amministrazione comunale, come ogni anno, invita i cittadini a partecipare agli eventi e ad esporre il tricolore nelle proprie abitazioni.