Appennino bolognese; Grand Tour 2018

Grand Tour 2018 - il cuore nel territorio è un'iniziativa promossa da Emil Banca, tre weekend ricchi di iniziative gratuite o a prezzo speciale per valorizzare il patrimonio naturale, artistico, culturale ed enogastronomico dei comuni in cui opera.



Il primo appuntamento, in scena il 16 e il 17 giugno nell’Appennino bolognese, toccherà alcuni dei comuni più iconici del territorio come Loiano, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato. A ogni tappa si susseguiranno numerosi eventi, alcuni dei quali davvero suggestivi, come la visita guidata sull’antico tracciato della Flaminia Militare (Via degli Dei) a Pian di Balestra, vicino a Madonna dei Fornelli.



Per gli appassionati d’arte, spazio alla pittura en plein air sul lago di Castel dell’Alpi, accompagnati dall’artista Walter Materassi oppure alle visite guidate alle vetrate dipinte dal maestro Luigi Ontani per il Palazzo dei Capitani, a Vergato. A Monzuno, oltre alla bella Pinacoteca Bertocchi-Colliva nella sede di Emil Banca, si potrà prendere parte ad un trekking musicale sulle note della Banda Bignardi, attraversando i boschi fino al borgo di Castel Merlino.



Faranno un tuffo nella storia e nella cultura rurale i visitatori che sceglieranno di partecipare invece al “Giro dei Mulini”, una passeggiata alla scoperta dei mulini della Valle del Savena che apriranno le porte al pubblico in questa occasione imperdibile, che si concluderà nella splendida cornice del Mulino Mazzone di Monghidoro, dove è prevista una degustazione di prodotti tipici. E ancora laboratori e visite per i più piccoli alla fattoria Ca’ di Monti, dove la giovane Jessica farà assaggiare i suoi eccezionali prodotti caseari a base di latte di capra. Da non perdere la visita all’affascinante Rocchetta Mattei, al borgo La Scola e ai dipinti che impreziosiscono i muri di Tolè. In programma anche una passeggiata alla scoperta delle erbe officinali con il dott. Vincenzo Speghini e un giro ‘stellare’ con gli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Loiano, dove grandi e piccini potranno conoscere i segreti del cielo.



Un weekend all’insegna dei sapori autentici e delle ricchezze dell’Appennino, che Emil Banca si impegna a valorizzare puntando sempre più su un turismo consapevole e improntato su un viaggio esperienziale ed ecosostenibile, immersi nella natura e nella storia di questo “Pezzo meraviglioso del Creato” come scriveva J.W. Goethe pensando all’Appennino.



Grand Tour 2018 è promosso da Emil Banca con il sostegno di molti partner istituzionali e determinanti per il territorio come Bologna Città Metropolitana, le Unioni dei Comuni e Bologna Welcome.



Le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti su prenotazione. Il programma completo è online su www.emilbancatour.it e nelle filiali. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria organizzativa, Laboratorio delle Idee, al numero 051 273861.