Grande abbuffata Mazzagatti a Persiceto

Torna anche quest'anno l'imperdibile appuntamento culinario con la Grande Abbuffata Mazzagatti! Come da tradizione il luogo è sempre lo stesso, la graziosissima Piazzetta di Borgata Città (San Giovanni in Persiceto - BO), il menù di sempre preparato dalle nostre favolose cuoche, l'abbondanza che ci contraddistingue e la grande simpatia, fanno sì che non possiate mancare.



Sabato 7, Domenica 8, Lunedì 9 Settembre 2019 e Sabato 14, Domenica 15, Lunedì 16 Settembre 2019



Per info. info@mazzagatti.it o 3409214928