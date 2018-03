La grande fotografia di Vivian Maier per piccoli "nativi digitali": visita guidata per famiglie

C’era una volta una baby sitter che, nel tempo libero, girava per la città e scattava splendide fotografie in bianco e nero. Ma nessuno lo sapeva, finché un giorno, molti anni dopo, un signore trovò un baule pieno di negativi e di rullini ancora da sviluppare...



Potrebbe cominciare così, per raccontarla ai bambini, la “favola” di Vivian Maier, ovvero la storia incredibile di una donna che passò la vita a fare foto magnifiche, tra gli anni Cinquanta e Ottanta negli Stati Uniti, senza mostrarle a nessuno.

Vivian Maier oggi è uno dei grandi nomi della fotografia del XX secolo e Bologna le rende omaggio con una mostra a Palazzo Pallavicini fino al 27 maggio 2018.



E ci sono tanti motivi di interesse anche per famiglie con bambini, ormai avvezzi a giocare con gli smartphone dei genitori anche per scattare foto e "selfie".

Ma per chi vuole vedere la mostra con i bimbi, è consigliabile seguire la visita ”a misura di famiglia” organizzata da Laura Pellegrini, guida turistica family friendly: l’appuntamento è domenica 8 aprile alle 12,15. È necessario prenotare entro martedì 3 aprile e i posti sono limitati!

Info: tel. 328.7652394.

Gallery