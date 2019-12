"Grasso è bello": i maggior successo del maestro del trash Waters

Sabato 14 dicembre al Cinema Lumière - Sala Officinema/Mastroianni "Grasso è bello" alle 22:30. Il maggior successo del maestro del trash e del cattivo gusto è una commedia musicale ambientata nella Baltimora del 1962, protagonista un'adolescente grassottella che sogna di partecipare a uno show televisivo e finisce per diventare paladina dell'integrazione razziale. Irriverente parodia trasversale ai generi, dal musical al teen-movie passando per il cinema d'impegno sociale, è "dadaismo pop", come scrisse all'uscita Pauline Kael: "Waters non cerca di trasformare il divertimento sdolcinato del pop in arte; lo ama per quello che è". Ultimo film dell'attore feticcio Divine, "un W.C. Fiels vestito da donna", ha ispirato un musical di Broadway e un remake con John Travolta del 2007. Lingua originale con sottotitoli.