Green bay – dinner & dance: si balla con i migliori djs nazionali

Dopo il grande successo dell’inaugurazione, venerdì 14 giugno al Green Bay prenderà vita una nuova serata dedicata alla musica tutta da ballare, con i djs pronti a confrontarsi in performance di altissimo livello nel locale di Rastignano, presso lo Junior Club. Musica, cibo, divertimento e condivisione sono alla base dell’evento, un’occasione anche per festeggiare il compleanno di Reggia, uno degli ideatori del progetto Green Bay ( gli altri sono Matteo Stranieri, Davide Dari e Gabry ).

RISTORANTE, CONSOLLE E PISTE DA BALLO - Un vero e proprio locale da ballo situato all’interno della struttura Junior Club con 2 consolle e 1 ristorante. Le zone interessate sono il Vitah e la nuova terrazza. Ogni venerdì, per tutta l’estate, un format di successo sempre diverso si dedicherà allo spazio interno mentre la musica house con djs di qualità sarà presente in quello esterno.

VENERDI’ 14 GIUGNO special guest Dj guest CIUFFO - da più di 30 anni dietro le più importanti console d'Italia, Ciuffo inizia la sua carriera, quando non era noto ancora noto il fenomeno house music. Questo fa di lui uno dei pionieri di questo tipo di musica, uno di quei dj che hanno fatto il clubbing italiano ciò che è oggi, contribuendo al successo dei club definito templi di pura house music. Club dopo club, la carriera di Ciuffo si evolve e il suo stile e il suo suono troppo, mantenendo quelle caratteristiche di affettazione e finezza che lo distinguono dagli altri. Oggi il lavoro insieme i migliori club d'Italia tra cui il Peterpan e Villa delle Rose a Riccione, il Des Alpes a Madonna di Campiglio. E' ideatore della onenight mensile SOLO CIUFFO, che si svolge al Peter Pan di Riccione e richiesta ora in molti locali italiani. Dopo diversi anni ritorna ad occuparsi di produzione discografica, coadiuvato da Frankie P e Davide Ruberto. Collabora continuativamente con Radio Studiopiù e la Noche Escabrosa dove su M2O mensilmente propone uno dei suoi dj set.



La particolare conformazione consentirà di svolgere le serate anche in caso di tempo avverso.



Green Bay c/o Junior Club - Rastignano

Via Serrabella 1 – Rastignano Bologna | Uscita n.12 tangenziale – Ampio parcheggio gratuito.





IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 14 GIUGNO

Ore 21 ingresso cena ristorante Vitah (costo 30 euro incluse bevande)

Ore 23 entrata Disco



The Bay: Dj Francesco Sansone - Dj guest CIUFFO- Luca P Voice

The Green Room: Marie Tinti – Trent Still

Ingresso dopocena ore 23 - dai 10 ai 15 euro (comprensivi di 1 drink)

Partners: Tonno Assassino, Studio 54 Your Love, Glory Bound Tattoo.



Infoline e prenotazioni



3394449193 Matteo

3389927082 Davide

3384503985 Gabry

3386165076 Reggia