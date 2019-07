Serata danzante tra musica, cibo e atmosfera

Tanta musica, cibo e divertimento. Sono questi gli ingredienti base di THE PARTY, la serata dedicata alla musica tutta da ballare, con i djs pronti a confrontarsi in performance di altissimo livello, in programma venerdì 12 luglio al Green Bay presso lo Junior Club a Rastignano (Bo).

La serata organizzata da Matteo Stranieri, Davide Dari, coaudiuvati dal team del Downtown, è il prosieguo della stagione estiva del Green Bay il nuovo locale situato nel complesso dello Junior Club, cui si accede dall’ingresso principale lato cinema. Le zone interessate sono il ristorante Vitah e la bella terrazza panoramica.

A scaldare i motori, in console, Alex Mancini dj, e un tocco d’eccezione con di un dj set al femminile: Bia Pils movimenterà la serata con sonorità house e deep-house, accompagnata da Marie Tinti, talento bolognese e ‘maga’ del vinile.

La particolare conformazione consentirà di svolgere le serate anche in caso di tempo avverso.



Green Bay c/o Junior Club - Rastignano

Via Serrabella 1 – Rastignano Bologna | Uscita n.12 tangenziale – Ampio parcheggio gratuito.



IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 12 LUGLIO

Ore 21 ingresso cena (costo 30 euro 1 bottiglia di vino ogni 3 persone)

Ore 23 entrata Disco



Line-up Artists:

Dj Alex Mancini

Dj Bia Pils

Dj Marie Tinti

Luca P Voice

Fezzi Nannucci Voice