"Green social festival 2019": presentazioni di libri, mostre e altro ancora

Il Green Social Festival sarà dedicato all’Agenda 2030 dell’ONU. Saranno tanti gli appuntamenti rivolti alle scuole della regione Emilia-Romagna ai quali si aggiungeranno presentazioni di libri, mostre e altro ancora. Il Festival si concluderà ai primi di giungo con l’adesione al Festival dello Sviluppo Sostenibile, portando a quest’ultimo un sostanzioso contributo di idee e appuntamenti originali.

Il programma:

PRESENTAZIONI DI LIBRI

Martedì 26 febbraio 2019 | ore 20.00

Bologna, Cortile Cafè – via Nazario Sauro 24/A

Conoscere per vivere. Istruzioni per sopravvivere all’ignoranza

di Giovanni Boniolo con Pina Lalli

conduce Fabrizio Binacchi

Lunedì 11 marzo 2019 | ore 18.30

Bologna, Librerie Coop Ambasciatori – via degli Orefici 19

La terapia segreta degli alberi. L’energia nascosta delle piante e dei boschi per il nostro benessere

di Marco Nieri e Marco Mencagli

con Marco Nieri, Cesare Marzocchi e Sandro Serenari

conduce Serena Cerè

Martedì 12 marzo 2019 | ore 20.00

Bologna, Cortile Cafè – via Nazario Sauro 24/A

L’ecologia del desiderio

di Antonio Cianciullo con l’autore

conversa Patrizio Roversi

Data da definire

Un morto ogni tanto

di Paolo Borrometi

Data da definire

La scienza e l’Europa dal dopoguerra a oggi

di Pietro Greco

INCONTRI CON LE SCUOLE

Mercoledì 6 marzo 2019

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

Pensare l’impensabile per difenderci dall’insolito – i cambiamenti climatici

con Vittorio Marletto

Venerdì 8 marzo 2019

Mirandola (MO), ITC Galielo Galilei

Pensare l’impensabile per difenderci dall’insolito – i cambiamenti climatici

con Vittorio Marletto

Lunedì 11 marzo 2019

Bologna, Liceo Righi

Salute e istruzione: i vaccini

Mercoledì 13 marzo 2019

Mirandola (MO), ITC Galileo Galilei

Salute e istruzione: i vaccini

Sabato 23 marzo 2019

Bologna, Liceo Galvani – presso la Scuderia di piazza Verdi

Il futuro del pianeta

con Sara Roversi, Norbert Lantschner, Leonardo Setti e Marjorie Breyton

conduce Franz Campi

Sabato 23 marzo 2019

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

Salute e istruzione. Facciamo rete! Navigare sicuri in internet attraverso la Cyber Per Education

con Matteo Toscano

Sabato 23 marzo 2019

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

Salute e istruzione. Facciamo rete. La dipendenza da internet

con Matteo Toscano

Lunedì 25 marzo 2019

Ferrara, Liceo Ariosto

Salute e istruzione: i vaccini

con Giovanni Boniolo

Giovedì 4 aprile 2019

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

Col-mare le distanze

con S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi

conduce Paolo Amabile

Lunedì 15 aprile 2019

Bologna, Liceo Fermi

The future, il seme del cambiamento

con Norbert Lantschner

Data da definire

Rimini, Belluzzi – Da Vinci

Salute e istruzione: le ludopatie

con Edoardo Polidori

Data da definire

Guastalla (RE), Istituto Mario Carrara

Salute e istruzione: i vaccini

con Emanuela Bedeschi

Data da definire

Carpi (MO), Liceo Manfredo Fanti

Houston, we have a problem – panoramica sulla problematica energetica

con Leonardo Setti

Data da definire

Pavullo nel Frignano (MO), ITC Cavazzi Sorbelli

Un mare da salvare. Eliminiamo la plastica!

con Legambiente

Data da definire

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

La grande diseguaglianza. Il rapporto Oxfam sulla povertà

con Oxfam

Data da definire

Carpi (MO), ITI Leonardo Da Vinci

Il piano energetico della regione Emilia-Romagna

con Attilio Raimondi

Data da definire

Bologna, Liceo Manzoni

Salute e istruzione: lotta all’obesità

Data da definire

Rimini, ITT Marco Polo di Marebello

Donne e libertà

con Judith Pinnock

Data da definire

Rimini, ITT Marco Polo di Marebello

L’approccio psico sociale alle discriminazioni razziali e di genere. L’influenza dei mass media

con Judith Pinnock

Data da definire

Bologna, Liceo Manzoni

Consumare suolo è come consumare la nostra pelle: anche la terra si fa male

con Livia Vittori Antisari

Data da definire

Un morto ogni tanto di Paolo Borrometi

con Paolo Borrometi, Loris Mazzetti, Ivan Zazzaroni e Stefano Vaccari

Data da definire

Casalecchio di Reno (BO), ITC Salvemini

I mestieri della sostenibilità

con Simone Gamberini, Sandro Serenari, Marc Buisson, Sergio Duretti

Data da definire

Finale Emilia (MO), ITC Calvi

I mestieri della sostenibilità

con Sergio Duretti

FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE ASVIS

Il Green Social Festival si concluderà in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS, con alcuni appuntamenti clou.

Mercoledì 22 maggio 2019 | al mattino

Comune di Bologna, Cappella Farnese

Appuntamento conclusivo del Green Social Festival con le scuole

Mercoledì 22 maggio 2019 | al pomeriggio

Comune di Bologna, Cappella Farnese

Appuntamento sui temi dell’Economia Circolare con rappresentanti delle imprese, delle associazioni di categoria, delle istituzioni

Mercoledì 22 maggio 2019

Comune di Bologna, Sala Farnese, nella Manica Lunga e nel cortile d’onore di Palazzo D’Accursio

Inaugurazione mostre:

Inside the Balkan Route – Boat people, boat dream

fotografie di Livio Senigalliesi

In un vortice di polvere

fotografie di Annalisa Vandelli

a cura di Tatiana Agliani e Uliano Lucas

Il mondo trasformato

fotografie di Luciano Nadalini

Giovedì 23 maggio 2019 | al mattino

Comune di Bologna, Cappella Farnese

Incontro su “Buonasera Clima”

condotto da Patrizio Roversi

Giovedì 30 maggio 2019

Comune di Bologna, Cappella Farnese

Incontro europeo della rete RE-USE

in collaborazione con Recooper

in partnership con Caritas di Milano

HAI DEGLI ABITI USATI? LI RECOOPERIAMO NOI!

Recooper è un progetto regionale del Consorzio ECOBI per la raccolta e il riuso degli abiti usati, per ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, sostenere economicamente le associazioni del territorio e creare posti di lavoro all’interno di una rete sempre più ampia di solidarietà sociale.

Recooper è in tutte le strade di Bologna e Provincia, perché gestisce le campane per la raccolta di abiti usati di Hera, ma la trovi anche online e su facebook dove puoi chiedere di partecipare ai progetti speciali di raccolta ed educazione al riuso nelle scuole, negli uffici, nelle parrocchie e presto anche nei condomini.

Perché Recooper è diversa, crea iniziativa e ti “permette di comportarti bene” più comodamente con un sistema di raccolta più capillare. Aiutaci a crescere e riunire le Cooperative della Emilia Romagna in un grande progetto di responsabilità solidarietà.

Ti aspettiamo nel nostro stand a Palazzo Re Enzo per conoscerci, rispondere alle tue domande e se porti i tuoi abiti usati li raccoglieremo.