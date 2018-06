Grigliate e musica a Budrio

Sabato 30 giugno il 14 luglio e il 28 luglio alla Bocciofila di Budrio concerti e specialità alla griglia della Trattoria del Borgo di Vigorso.

Potrete gustare le specialità della Trattoria del Borgo a cottura verticale bevendo birra fresca e ascoltando ottima musica live!

30 giugno: "Mina in Jazz" Elisa Gamberini 4tet

14 luglio: "Fly Me To The Moon" Gianni Albert Orchestra

28 luglio: Eloisa Atti & Marco Bovi

Inizio concerti ore 21 circa.

Per info e prenotazioni tel: 051 199 885 60