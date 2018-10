Gruppo arte terapia lgbtq

Stanc* di nuotare contro corrente? Vieni a festeggiare te stess*!



Il gruppo di arte terapia è uno spazio per sentirsi al sicuro, scoprirsi coraggios*, depositare problemi, esplorare rapporti, esprimersi in nuovi modi, stare bene con te stess* e gli altr*!



E' per tutte le persone che si identificano come omosessuali, bisessuali, transessuali, queer o intersex e anche per tutte quelle persone che pur non identificandosi come tale credono di ricavare beneficio dalla partecipazione ad un gruppo definito come lgbtqi.



Il gruppo si riunisce a domeniche alterne, dalle ore 15 alle ore 18, da fine settembre a fine giugno.

Durante gli incontri, si usano materiali di ogni tipo (artistici e non) per esplorare ed esprimere parti di noi, non sempre accessibili attraverso la mente razionale. I colori nonché la consistenza di diversi materiali evocheranno emozioni per permetterci di accedere al mondo misterioso e meraviglioso dentro ognuno di noi.



Non c'è bisogno di avere nessuna esperienza artistica precedente.