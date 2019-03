Gruppo di lettura con l'autore: un'altra cena di Simone Lisi

Edizione speciale e mangereccia del nostro gruppo di lettura La confraternita dei lettori.



Speciale per due motivi: perché leggeremo il romanzo di Simone Lisi (edito da effequ) e mangeremo e ne discuteremo con lui presente. E quale miglior libro del suo, intitolato "Un'altra cena?"



Sei un lettore appassionato? Quando finisci un libro che hai amato ne parli per giorni e giorni diventando l’incubo dei tuoi amici? We want you!

Passa in libreria, acquista il libro e partecipa al gruppo di lettura!



#Laconfraternitadeilettori è il gruppo di lettura che si riunisce presso La confraternita dell'uva, organizzato dalla lettrice Francesca Zambito.



Prezzo del libro: 12€.

Menu facoltativo: libro + aperitivo = 20€.

(per questioni organizzative, confermare per la formula con l'aperitivo)



venerdì 22 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Un canarino liberato dalla gabbia. Una luce nella corte perennemente accesa. Esiste solo la vita borghese. Questi alcuni degli argomenti di conversazione di quattro amici a una cena qualunque.

Discorsi interrotti, ripresi, lasciati a metà perché non portano da nessuna parte. Discorsi che tuttavia dicono di loro quasi tutto: del mondo segreto che li muove, di quello che saranno tra dieci anni, del loro destino. Ci sono le abitudini, le colazioni, le case, i mutui, i tic, i desideri. E sullo sfondo di una cena, divisa in quattro atti come un’opera di Mozart, si staglia placido il disastro, la fine di tutto, che malgrado si cerchi di tenere fuori dalla porta di casa, torna ad affacciarsi.





L'AUTORE: Simone Lisi (Firenze 1985), dal 2001 pubblica i suoi racconti su antologie, riviste online e cartacee (tra cui il Gabinetto Viesseux, Marcos y Marcos, «Scrittori Precari», «Pratosfera», «A few words», «L’inquieto», «Verde Rivista», Effequ – «Nostra signora della provincia, in «Odi. quindici declinazioni di un sentimento»). Dal 2014 fa parte della redazione di «Stanza251», rivista online di arte e letteratura. È uno dei fondatori del collettivo «In fuga dalla bocciofila», che si occupa di cinema e narrazioni.