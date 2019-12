“Gufo Party”, serata di beneficenza con musica, balli, spettacoli e premi, organizzata dai volontari della Polizia Locale.

Anche per il 2019 il gruppo del Gufo party è riuscito ad organizzare la festa di beneficenza annuale, poco prima delle feste natalizie, un evento che serve per divertirsi, rincontrarsi tutti e fare un po' di beneficenza per associazioni no profit, attive da anni sul nostro territorio, considerando che nella passata edizione siamo riusciti a distribuire più di 12.000 €, un risultato difficilmente replicabile, ma comunque un obiettivo che ci è da sprone per continuare su questa strada, che alcuni di noi percorrono da tanto tempo.

Visto il successo delle scorse edizioni, la formula e la location e il costo non sono cambiati, quindi vi invitiamo a partecipare alla cena servita dalle 20 nella sala 77 al costo di 22€ con il seguente menù: Bis di primi, (lasagne e tortiglioni con salsiccia e zafferano) secondo con coppone, costolina e involtino di pollo arrotolato con pancetta, patate al forno e friggione,

dolce al cioccolato.

Dopo la cena la festa si trasformerà in danzante e ci si trasferirà alle 22:30 circa nella sala Paradiso per il concerto degli Anthera (Pop Rock italiano ed internazionale), per poi finire la serata danzante con il DJ Carletto. Per i primi 300 prenotati per la cena vi sarà la possibilità di avere anche un tavolo prenotato nella sala Paradiso. Per chi ci vuole raggiungere dopo cena, la sala paradiso sarà aperta dalle ore 21:30 con ingresso libero, con open bar e un piccolo buffet offerto.

Durante l'evento saranno venduti i biglietti della nostra lotteria che distribuisce centinaia di premi ogni anno, i cui più importanti saranno per quest'anno 1 buono da 500 euro per viaggi, 6 buoni 100 euro da spendere da Luca elettronica, una smart box da 120 euro circa, 2 prosciutti, più di 200 ceste natalizie, ecc, e quindi vi invitiamo a comprarne il più possibile perché tutto l'incasso sarà in toto devoluto in beneficenza. Le associazioni interessate alla nostra beneficenza saranno per quest'anno: Fondazione Ant, Agd Bologna, GRD Bologna, Bimbo Tu e Fondazione Dopo di Noi.

Per le prenotazioni è già attivo il cell 370 3435718, non mancate!