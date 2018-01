Appassionati del basket a raccolta: ecco la guida NBA

Appassionati del basket a raccolta! Venerdì 26 gennaio, ore 19:00, un manipolo di scrittori verrà in libreria a presentare la nuova Guida NBA 2017-18 (ed. Baldini&Castoldi).



Dalle pagine di rivista ufficiale NBA al sito di Sky Sport e l’ultimo uomo, Dario Vismara racconta il magico mondo del basket a stelle e strisce con passione e competenza. per la guida 2017-18 è il capitano di una squadra di esperti: Daniele Morrone, Andrea Beltrama, Fabrizio Gilardi, Lorenzo Neri, Nicolò Ciuppani e Dario Costa.



Nicolò Ciuppani, Fabrizio Gilardi, Lorenzo Neri, Dario Costa e Daniele Morrone ne parlano con Dario Ronzulli.



IL LIBRO: Quali squadre domineranno la regular season e i playoff? Quali sono i giocatori più attesi?

La guida vi prepara a una nuova stagione di grandi emozioni sui campi di basket con storie, analisi, statistiche e curiosità su tutte le franchigie del campionato Nba. Una lettura fondamentale per i fan più appassionati e per tutti quelli che non si accontentano di essere solo spettatori.