Guido Mascagni & gli Ortodantisti in "Curiosidante"

CURIOSANDO CON DANTE

Rarità dantesche a Loiano con Guido Mascagni e gli OrtoDantisti



A due anni dalla riuscitissima tournée che con la partecipazione del pubblico in veste di giuria popolare li ha visti processare in scena nientemeno che il Conte Ugolino, gli OrtoDantisti condotti da Guido Mascagni tornano a calcare le scene con un nuovo spettacolo, anzi, una "non-conferenza", per dirla con le loro stesse parole.



Il titolo - CuriosiDante - è sufficientemente eloquente: quattro temi danteschi coinvolgenti per interesse e singolarità presentati a talk show con immagini e filmati, leggerezza e ironia, ma senza rinunciare al rigore e all'accuratezza scientifica: che è poi il modo tipico di questi quattro signori - Guya Agnoli, Paola Pizzoli, Fabio Rizzo e Giuliano Traversari - per far conoscere a tutti divertendo una materia da molti considerata ostica se non addirittura temibile quale l'Opera del Sommo Poeta.



Veri conoscitori della Divina Commedia, ognuno con orientamenti diversi in fatto di interessi (storici, filosofici, linguistici o più generalmente esegetici) ma assolutamente preparati e da tempo frequentanti le Lecturae Dantis condotte dal loro moderatore, il docente universitario e divulgatore dantista Guido Mascagni, i quattro si impegnano per circa novanta divertenti e appassionanti minuti su argomenti quali le parole e le espressioni passate all'italiano moderno dalla Commedia, le password per accedervi, un catalogo dei diavoli e addirittura una scuola di pilotaggio dantesco. Non un gioco però, né una banalizzazione qualsiasi: ma una dimostrazione di cosa possa creare, divertendo, la passione per il sapere in ciascuno di noi, non importa a quale età, livello di istruzione o provenienza.



Gli OrtoDantisti presentano CuriosiDante alle 21:00 di Giovedì 31 Ottobre presso il Centro Sociale Quinzano 2000, Via Ugo Foscolo 8 , Loiano. L'ingresso è libero. Info: Marino Mattei, +39 335 720 5916 - marino.mattei@comune.loiano.bologna.it