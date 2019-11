Gustavo Boggia: mostra personale di pittura esistenzialista

Gustavo Boggia è nato a La Plata (Argentina). Durante l'adolescenza si è stabilito a Bologna,

Conseguendo la sua formazione artistica come studente di:

Acchille Facchinetti - Scuola San Domenico

Maria Pizzi - Storia dell Arte.

Dal suo ritorno in Argentina si dedica alla pittura ottenendo numerosi premi. Come artista appartiene alla corrente della "Pittura Esistenzialista".