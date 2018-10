H.P.Lovecraft, incontro con il traduttore Guido Negretti

Incontro con il traduttore del libro "Contro La Religione" di H. P. Lovecraft, Guido Negretti (Nessun Dogma, la casa editrice dell'UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti).

Ne parlerà con Andrea Ruggeri.





venerdì 26 ottobre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b





IL LIBRO: Gli scritti, pubblici e privati, in cui lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft si è interrogato sulla funzione della religione, sul suo rapporto con la scienza, la realtà e l’indifferenza del cosmo, sulle ragioni della sua scelta atea. Non senza avanzare tesi a volte estremiste, a volte superate, a volte incredibilmente attuali.



Questa traduzione colma un grande vuoto e sarà senz’altro apprezzata da tutti coloro che hanno amato i romanzi e i racconti del grande scrittore.





L'AUTORE: HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT (1890-1937) è stato uno dei più grandi scrittori statunitensi, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per i generi horror, fantasy e fantascienza. Tra le sue opere più note si possono citare Il richiamo di Cthulhu, Alle montagne della follia, L’orrore di Dunwich, La casa delle streghe.