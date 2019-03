Haendel, Solomon: Bologna Festival

Georg Friedrich Händel

Solomon HWV 67

oratorio in tre atti per soli, coro e orchestra



Die Kölner Akademie Chorus & Orchestra

Michael Alexander Willens direttore

Marian Dijkhuizen mezzosoprano – Solomon

Bethany Seymour soprano – Queen of Sheba, prima donna

Hanna Herfurtner soprano – Queen, seconda donna

Mark Heines tenore – Zadok, Servant



Eroe dell'oratorio in programma, che debuttò al Covent Garden di Londra nel 1749, è il biblico re Salomone, di cui la partitura händeliana rievoca gli splendori e la proverbiale saggezza dei giudizi in tre atti ricchi di colore strumentale, solenni cori a otto voci e incantevoli arie solistiche. Carattere distintivo della Kölner Akademie è la ricerca delle intenzioni del compositore grazie ad un attento studio sulle edizioni critiche, sulla disposizione storica dell'orchestra, sull'organico di volta in volta più adeguato.