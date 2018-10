La notte di Halloween al nuovo Matis, special guest Andrea Damante

Halloween al nuovo Matis. Il 12 ottobre il Matis di Bologna ha inaugurato la stagione invernale 2018/19 con un restyling importante e una nuova gestione, affidata al gruppo di lavoro della Villa delle Rose di Misano Adriatico e del Peter Pan di Riccione. Un progetto completamente nuovo, che vuole contribuire a riportare Bologna e le sue offerte in termini di intrattenimento al centro del panorama nazionale ed internazionale.

La città felsinea e i suoi dj sono sempre stati veri e propri punti di riferimento in ambito clubbing, serate ed eventi con protagonista la musica elettronica: è giunto il momento di tornare al centro della scena. Bologna è una piazza che merita questo e altro; il Matis è pronto a dare il suo contributo a questa missione, con la passione e l’esperienza che team come quelli di Villa e Peter da anni impiegano nella Riviera Romagnola. Un progetto ad ampio respiro, pluriennale, che inizia in punta di piedi e in maniera discreta, ma con tutti i canoni che un concetto come il clubbing esige siano rispettati.

Mercoledì 31 ottobre Halloween Night con ospite speciale Andrea Damante.

L’entrata è riservata ad un pubblico maggiore di anni 16 è richiesto documento di identità all’ingresso del locale.

Non sarà somministrato alcool ai minori di anni 18

Un abbigliamento curato e alla moda farà di te ospite gradito.