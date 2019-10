Orchi e ranocchi con il Fantateatro: “Halloween in casa Puzza”

La compagnia bolognese Fantateatro si prepara a incantare con le sue sorprendenti e colorate storie il pubblico nel weekend di Halloween.

Sul palco del Teatro Dehon di Bologna giovedì 31 ottobre arriva una novità: “Halloween in casa Puzza”, in due repliche alle ore 18.30 e alle 20.30. L’Orco Puzza e la sua maleodorante, ma simpatica famiglia festeggiano ogni anno la festa più mostruosa di tutte, ma questa volta l’orco più conosciuto di Bologna - assieme alla moglie Miasma, ai figli Fetore e Olezzo, al nonno Odoraccio e a molti altri orchi - si troverà ad affrontare una mostruosa avventura.

Gli appuntamenti con il Teatro Ragazzi proseguono anche sabato 2 novembre alle ore 16.30 presso la Sala Biagi D’Antona di Castel Maggiore con “Il principe ranocchio”: in un regno lontano una principessa perde in uno stagno la sua palla dorata e un ranocchio si offre di recuperarla a patto di poter andare nel castello con la ragazza, dormire nel suo letto, mangiare nel suo piatto e ricevere un bacio. La principessa, disgustata all’idea di stare vicino a un rospo, accetta a malincuore, ma poco alla volta scoprirà di avere molte cose in comune con il ranocchio, fra cui la passione per la lettura.

Gli appuntamenti del weekend di Halloween:

31 ottobre | (novità!) Halloween in casa Puzza | ore 18.30, 20.30 | Teatro Dehon (Bologna)

2 novembre | Il principe ranocchio | ore 16.30| Sala Biagi D’Antona (Castel Maggiore)



Prevendite per Bologna e abbonamenti disponibili presso la biglietteria del Teatro Dehon in via Libia 59 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Prevendite per Castel Maggiore disponibili online su www.vivaticket.it e nel circuito Vivaticket.