"DireFareAggregare la Bologna family friendly", è felice di invitarvi a ”Halloween with Coco” , una divertente cena spettacolo per tutta la famiglia dedicata al cartone "Coco", che si terrà mercoledì 31 ottobre presso "La Scuderia" in centro a Bologna alle ore 20.30!



Immersi nelle tradizioni messicane, tra scheletri e spiriti, con divertenti giochi, sketck e canzoni, per divertire e coinvolgere adulti e bambini!!



Una divertente cena-spettacolo, in perfetto stile "Halloween"!!!Non mancherà la sfilata delle maschere e la premiazione della più bella!!