DA GIOVEDI' 20 A DOMENICA 23 GIUGNO a Bologna appuntamento da non perdere con la prima edizione di “HANDS – FESTIVAL DELLE ARTI MANUALI”, uno straordinario evento dedicato alla creatività senza confini organizzato dai Beer Brothers On The Road con il Patrocinio del Comune di Bologna: dalle opere frutto del proprio ingegno a concerti ad alto tasso di originalità - fra strumenti realizzati con materiali di riciclo ed esplorazioni di sonorità esotiche - passando per laboratori, incontri e performance che porteranno in città le più inaspettate espressività artistiche.

Una manifestazione totalmente fuori dagli schemi che promette di lasciare il segno grazie ad un calendario di eventi e spettacoli ad accesso gratuito da godere nella splendida cornice dal Parco di Villa Cassarini, di fronte Porta Saragozza (orari: GIOV. E VEN: 18-24 | SAB. e DOM. 10-24).

ARTIGIANALITA' ARTISTICA

Cuore pulsante della manifestazione sarà il bellissimo MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO che invaderà il parco, chiamando a raccolta OLTRE 40 ESPOSITORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO provenienti da tutta Italia: una selezione di oggettistica creativa di altissimo profilo realizzata in collaborazione con WE ART MARKET, realtà che da anni propone eventi dedicati all'artigianato artistico, ed il gruppo di artigiani del PROGETTO RIDEA, specializzati in oggettistica da materiali di riciclo.

HANDS, TUTTA UN'ALTRA MUSICA!

Fra gli appuntamenti da segnare in agenda quello di SABATO 22, quando alle ore 21 e PER LA PRIMA VOLTA A BOLOGNA salira' sul palco di HANDS il MAESTRO DI HANDPAN LORIS LOMBARDO (www.lorislombardo.it), considerato uno dei più straordinari interpreti del panorama mondiale di questo originale ed affascinante strumento. Multipercussionista, batterista, compositore, Lombardo è stato fondatore della prima scuola di handpan in Italia ed autore del primo manuale al mondo ad esso dedicato, nonché vincitore di numerosi concorsi internazionali. Il suo spettacolo HANDPAN & PERCUSSIONS CONCERT promette davvero di regalare a curiosi e appassionati un'esperienza da ricordare!

Non da meno la performance in calendario VENERDI' 21, quando ad esibirsi saranno gli istrionici componenti del RICICLATO CIRCO MUSICALE (www.riciclatocircomusicale.it): una band davvero sui generis e di grande ribalta nazionale che utilizza materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici e contemporanei, sia - e soprattutto - strumenti totalmente nuovi e inventati da loro stessi per un originale viaggio alla scoperta di nuove e coinvolgenti sonorità.

Il sottofondo musicale dell'aperitivo del SABATO (inizio ore 18.30) sarà invece affidato alle ingegnose mani dei VEROTIKA, che proporranno note psichedliche con synth e strumenti rigorosamente autoprotti. L'intrattenimento nella giornata conclusiva di DOMENICA 23, alle ore 18, vedrà ancora l'handpan sul palco di HANDS con un'esibizione di musica elettroacustica di DANIELE REGANO & FRIENDS.

IL TEATRO DELLE OMBRE

La creatività celebrata da HANDS non poteva certo non toccare una delle espressioni artistiche manuali più antiche della storia dell'uomo, le cui origini si perdono nella notte dei tempi: il TEATRO DELLE OMBRE (GIOV. 20, ore 21). A guidare il pubblico fra le strabilianti evoluzioni che due sole mani riescono a regalare sarà SILVIO GIOIA (www.silviogioia.com), uno dei più apprezzati artisti del genere che dalla sua Puglia porterà a Villa Cassarini lo spettacolo “BanDita”: una banda di dieci dita danza nella luce, un gioco di mani che diventano animali e personaggi dove l’ombra incontra la luce, l’immagine la musica.. un vero piacere per gli occhi e per le orecchie!

LOGICUP, UN'ALTRA “PRIMA” DI HANDS

Oltre al concerto del Maestro Lombardo HANDS bagnerà con orgoglio un'altra anteprima assoluta per Bologna: DOMENICA 23 GIUGNO (dalle 14 alle 19.30) per la prima volta in città sbarcherà LOGICUP (www.logicup.it), un'avvincente installazione di giochi di logica adatti ad ogni età. Tutti pezzi unici ed originali realizzati in legno dall'artigiano Manuel Pucci, parte della collezione “Legnogiocando” ospitata dal 2003 in oltre 300 città europee.

LABORATORI: LA CREATIVITA' A PORTATA DI TUTTI

Ampio spazio avranno anche i momenti di coinvolgimento del pubblico, che diventerà protagonista attivo di laboratori dove per mettere “le mani in pasta” e portare a casa con sé, oltre ad una bella esperienza, anche un po' di creatività manuale.

Due gli appuntamenti nella giornata di SABATO 22 cura di ARTE DI TERRA, realtà da anni specializzata in ARTETERAPIA: alle ore 11 si parte con i più piccoli, che verranno coinvolti in un laboratorio con letture e sperimentazioni creative con argilla e tecniche grafiche; alle ore 16.30 sarà invece la volta degli adulti, guidati protagonsiti in un percorso didattico dove natura, benessere spirituale e crescita personale si fonderanno attraverso originali metodi creativi (incontri gratuiti a posti limitati, prenotazioni al 340.7941390).

DOMENICA 23 si comincerà invece alle ore 11 con un altro momento pensato per i piccoli ospiti della manifestazione: STORIE ALL'IMPROVVISO, narrazione con disegni realizzati al momento a cura del Progetto Ridea. Alle ore 12 l'handpan, protagonista del concerto del Maestro Lombardo e dell'esibizione in calendario in serata, diventerà oggetto di approfondimeto di NAMIPAN, incontro-laboratorio per capirne le tecniche di produzione.

AREA FOOD

All'interno del parco sarà presente un'AREA RISTORO attrezzata di tavoli con una golosa proposta gastronomica (si andrà dagli arrosticini abruzzesi agli hamburger, passando per primi piatti, piadine gourmet ed altro ancora): il tutto accompagnato da un punto bar con SELEZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI curata dai BEER BROTHERS ON THE ROAD, organizzatori dell'evento, con una decina di spine in cui si alterneranno le creature di tanti protagonisti dell'universo craft.

HANDS, IL PROGETTO

“HANDS – FESTIVAL DELLE ARTI MANUALI” nasce da un'idea dei BEER BROTHERS ON THE ROAD (www.facebook.com/beerbrothersontheroad), realtà bolognese specializzata dal 2012 nell'organizzazione di eventi di piazza dove cibo, musica e forme intrattenimento sempre nuove si fondono in una costante metamorfosi creativa che cerca di staccarsi dal “già visto e sentito” coinvolgendo un pubblico trasversale.

L'evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Bologna, si avvale della collaborazione di WE ART MARKET e del gruppo di artigiani del PROGETTO RIDEA.



Orari: GIOV. E VEN: 18-24 | SAB. e DOM. 10-24