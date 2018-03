Beach Tennis Event: happiness beach

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Matteo Carponi ideatore ed organizzatore del format di eventi nazionali a marchio Beach and Spritz, dedicati al beach tennis amatoriale per uomini,donne e ragazzi, arriva a Bologna precisamente a Budrio con una nuova tappa dell'E-Motion tour. Il giorno prima di Pasqua decine di appassionati incroceranno le racchette, in questa giornata di sport, aggregazione e divertimento, al Tennis Club Budrio. In attesa di spostarsi nelle piu' belle spiagge italiane con l'imminente apertura dell'IMAGINE tour il 15 aprile ad Ostia. Il programma prevede: Ore 10:00 Doppio Misto am. Ore 12:00 Shoot Out di singolo maschile (esclusiva del circuito Beach and Spritz) Ore 12:00 Doppio Femminile am. Ore 14.30 Doppio Maschile am.