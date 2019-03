Happy Heads Party

Ricominciano le feste all'insegna del divertimento, buona musica e buon cibo con Happy Heads, un gruppo di organizzazione eventi della provincia di Bologna.

La stagione 2019 si apre con una festa con musica DJ suonata da Gedrizz e DJ Greenthumb sia in digitale che in vinile, spaziando tra diversi generi musicali.

La festa si svolgerà presso il ristorante La Prada in località Grizzana Morandi il giorno Sabato 23 di Marzo, dove si potranno

gustare diversi piatti della tradizione Bolognese difronte ad un bellissimo panorama (e tramonto) sulle colline dell'appennino Tosco Emiliano.



Per info e prenotazioni:



Ristorante La prada: +39 051 913338



Via terre bianche 93/t

Grizzana Morandi