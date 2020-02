Harry Styles: ecco la a sua tournée mondiale, “Love On Tour”

Harry Styles annuncia la sua nuova tournée mondiale, “Love On Tour” a supporto del suo ultimo disco “Fine Line”. Il nuovo tour comincerà il prossimo anno ad aprile in Gran Bretagna e farà tappa in Europa, Nord America e poi in Messico ad ottobre. Harry Styles si esibirà il 16 all’Unipol Arena

King Princess sarà ‘special guest’ in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungerà da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

Per Info e prenotazioni posti riservati ai diversamente abili inviare mail a Studio’s Programmazione e spettacoli studio’s@studiosonline.it Tel 059454772 dalle ore 10.00 alle ore 13.00