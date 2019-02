"Her" con dj mister Brenno

Her: le serate donne (e non solo) con il resident dj mister Brenno, che come sempre ci accompagnerà durante la serata con le sue performance scintillanti e le sue selezioni musicali anni '80, anni '90 e anni Britney Spears!

Lauto aperitivo e possibilità di cenare (un Burger Off non si nega a nessuno) dalle 19.30, si consiglia prenotazione tavolo.