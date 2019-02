Domenica 10 febbraio "Highlights from il barbiere di Siviglia" alle ore 11:00 presso il Teatro Comunale - Foyer Respighi

Music Garden. In attesa della prima de Il Barbiere di Siviglia, in scena al Teatro Comunale di Bologna dal 17 al 28 marzo, gli studenti della Scuola dell’Opera propongono alcune arie tratte da questa celebre opera di Rossini.