History 1990 Bologna, l’evento “house” dell’estate

Venerdì 26 luglio il Green Bay a Rastignano, sulle colline bolognesi, ospita la dodicesima edizione di History 1990 ribattezzata “Copacabana”.

History 1990, l’evento dedicato alla house music non ha bisogno di presentazioni. Un rituale che si ripete a Bologna solamente 2 o 3 volte all’anno (in marzo e novembre presso lo storico locale Matis) e in estate in una location di tendenza all’aperto.

La serata, che richiama affezionati da tutta l’Italia, è un tuffo negli anni ‘90, periodo in cui la house la faceva da padrona con hits memorabili riprese e rivisitate in grande stile dai djs che suoneranno durante la serata.

Pista da ballo, terrazza panoramica, ballerine, cibo e cocktail di qualità. E una line up da brivido: Ivo Morini, Gianni Morri, Billy, Ricci e Maurizio Monti, pronti a confrontarsi in performance di alto livello.

Tanta musica, cibo e divertimento. Sono questi gli ingredienti della festa che gli organizzatori hanno scelto di giocarselo col caldo nella terrazza estiva del Green Bay per goderne al massimo.

Matteo Stranieri, portavoce dello staff artistico e organizzativo di History “Siamo felicissimi di riproporre History, grazie alle tante persone che ci seguono e che ci chiedono di organizzare questa serata speciale. Crediamo che a rendere unica questa serata sia la ricetta che prevede un mix di rievocazione dei tempi e delle mode anni 90, ma con un’attenzione alla modernità”.

Le prenotazioni sono aperte nel gruppo facebook MATIS HISTORY 1990, in cui è possibile mettersi in lista scrivendo il proprio nome e cognome e il numero dei partecipanti, garantendosi un tavolo per la cena, un tavolo disco o semplicemente l’ingresso con consumazione.



Green Bay c/o Junior Club - Rastignano

Via Serrabella 1 – Rastignano Bologna | Uscita n.12 tangenziale – Ampio parcheggio gratuito.



IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 26 LUGLIO

Ore 21 ingresso cena (costo 30 euro 1 bottiglia di vino ogni 3 persone)

Ore 23 entrata Disco



Infoline e prenotazioni



3394449193 Matteo

3389927082 Davide

3384503985 Gabry

3386165076 Reggia