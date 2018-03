Amanti della House Music: "History 1990 - Neon" (7a edizione)

Venerdì 23 Marzo al MATIS CLUB BOLOGNA



ritorna l'appuntamento più atteso con la HOUSE MUSIC che ha segnato gli anni '90



"HISTORY 1990 - NEON" (7a edizione)



DJ STEFANO GAMBARELLI - RICCI JR - DJ CIRILLO





Il 23 marzo 2018, torna HISTORY 1990, una serata evento tra djset, allestimenti e coreografie per celebrare i mitici anni 90 della House Music nello storico Matis Club a Bologna.



Si tratta della 7° edizione di questa ONE NIGHT, nata quasi per gioco nel 2015, e che ancora oggi si conferma come uno degli eventi più attesi dal popolo della notte di quel periodo, ma non solo. La serata, infatti, è un mix di rievocazione dei tempi e delle mode anni 90, ma con un’attenzione alla contemporaneità. Musica e allestimenti, effetti per stupire ed emozionare in un ambiente che ricorda il passato e oggi di nuovo protagonista e più che mai “social”. La pagina Facebook del gruppo Matis History 1990 (18600 iscritti circa) raccoglie non solo i nostalgici ma anche persone più giovani che non hanno vissuto per questioni anagrafiche il boom degli anni 90 e che scoprono oggi il desiderio di assaporare le emozioni di allora. La pagina è condivisione di passato e di presente, di ricordi e di attualità, ed è utilizzata come piattaforma per la corsa alle prenotazioni dei tavoli e degli ingressi alla serata.



Tanti i nomi importanti dell’ambito musicale che sono transitati nelle edizioni passate: Maurizio Gubellini, Stefano Malaisi, Mauro Ferrucci, Moiraghi, Massimo Lippoli, Ivo Morini per citarne alcuni. E come non ricordare la special guest Moony, regina indiscussa del periodo con la hit “Point of view”. Stesso locale, il Matis Club, ma nuovo “mood” tant’è che l’evento del 23 marzo è stato denominato “NEON”: un tema che richiama sia le luci e gli effetti psichedelici della pista sia le nuove tendenze moda viste in passerella nelle sfilate autunno-inverno 2018-19.



Musica, emozioni, sorprese e divertimento no stop fino all’alba nel locale di via Rotta. In agenda, ingresso dalle ore dalle 22 e poi via al disco party con Dj Stefano Gambarelli , protagonista in console nella main room. Nel privè, techno house rimodulata da Ricci jr e dj Cirillo.



Cosa c’è da aspettarsi? Dance floor, tavoli e cubi: tutto sarà inglobato in un allestimento scenico da brividi. Si respirerà un’atmosfera conviviale e di puro divertimento, che racconterà una storia nuova partendo da emozioni che nascono dal passato. Musica, animazione, coreografie e allestimenti cambiano infatti volta per volta e nulla sarà routine nel mondo fluo di “History 1990 Neon”.



«Il concetto di HISTORY 1990 – spiegano gli organizzatori Davide Dari, Raul Fantini, Gabriele Francia, Danilo Maranini, Paolo Serra e Matteo Stranieri – parte proprio dalla musica di quegli anni al Matis e dal desiderio percepito di far ancora sognare e divertire il pubblico per una lunghissima notte senza pensieri. Non c’è da stupirsi se il format sta suscitando un grande interesse con un flusso calcolabile in circa 3.000 persone che vivono la serata, e che si appostano in fila all’entrata già dalle ore 21".



Special support della serata Maurizio Monti, vocalist e testimonial della storia del Matis anni 90. History 1990 ha appositamente realizzato diversi gadget e magliette per lo staff ed il pubblico. Invariata la macchina organizzativa delle pubbliche relazioni, un gruppo affiatatissimo determinato a rendere la serata unica e speciale. History 1990: per chi l’ha visto e per chi non c’era!