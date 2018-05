Dal 7 al 17 giugno 2018 l’associazione arte e cultura bolognese, La Corte di Felsina presenta la mostra d’ arte



HO IN MENTE UN PAESAGGIO- RICORDANDO GIORGIO MORANDI



Come Cèzanne anche Morandi incontrò un magico luogo d’ispirazione dove la sua spiritualità trovò libera espressione attraverso la pittura di paesaggio. Fu così che narrò dell’anima, raccontando un mondo ‘ALTRO’ che si espandeva ‘OLTRE’ la realtà visibile.



Dieci artisti omaggiano la grande figura di Giorgio Morandi , esprimendosi attraverso la pittura e la fotografia ma soprattutto, interpretando con il proprio linguaggio, intimo e personale, l’interiore contatto con la bellezza della natura che fa spiccare in alto la mente quanto lo spirito .



Giovedi 7 giugno alle ore 18.30 - Anna Rita Delucca (storica dell’arte) presenta il suo nuovo libro ‘La collina dell’anima - Giorgio Morandi e la sua Grizzana’ (Edito da Cordero)



Entrata Libera (30 posti seduti)



Ore 19.15 Vernissage con aperitivo (Entrata Libera)



Espongono



Paolo Bassi Anna Bonini Luca Donati Gabriele Donelli

Francesca Giovannini Tiziana Gualandi Massimo La Volpe

Fabrizio Malaguti Giancarlo Martelli Paola Zola





Giovedi 17 giugno h. 18.30: Lo scrittore Luca Dresda presenta il suo libro di racconti ‘ Quattro passi più uno’ (Edito da goWare)



Entrata Libera (30 posti seduti)



La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura. Bologna in via Santo Stefano 53

Orari di apertura della mostra: tutti i giorni,compresi i festivi , dalle 16.00 alle 19.30 fino al 17 giugno 2018. ( Entrata libera) www.lacortedifelsina.it