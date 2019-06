"Proiezione di "Ho quasi vinto"

Nell'ambito dellla Rassegna "Io ci sto! - Estate in Fattoria" Associazione Corso Doc-APS presenta, il 20/6/2019 alle ore 21,00, presso Il Circolo La Fattoria, il documentario "HO QUASI VINTO".

Il tema trattato è la dipendenza dal gioco d’azzardo realizzato, con uno sguardo attento e democratico, dagli studenti del Corso Doc del Liceo Laura Bassi. Livio, il protagonista, racconta che “ti accorgi di esserci lentamente scivolato dentro…Il gioco d’azzardo ...Che brutta bestia!”



Dopo la visione del documentario è previsto un dibattito al quale interverranno:



Roberto Zeppa, Educatore Coop. sociale Centro sociale Papa G. XIII – gruppi per la cura della patologia da gioco d’azzardo.

Camilla Zamparini, Avvocato Udi Bologna – Sportello orientamento legale per il sovraindebitamento Vite in gioco

Coordina: Silvia Salucci della Cooperativa dai Crocicchi



Il progetto è stato realizzato con il contributo del MIUR, del MIBAC, di conCittadini, della Cooperativa Dai Crocicchi e con la supervisione e l'assistenza tecnica di Documentaristi Emilia Romagna (D-ER)

