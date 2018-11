Ho visto un re. Ritratto di Jack Kirby

Nell'ambito dell'edizione 2018 di BilBOlbul, Festival Internazione di Fumetto, UniCredit, tra i sostenitori della manifestazione, ospita un incontro dedicato a Jack Kirby, “The King of Comics”, colui che, per dirla con Frank Miller, segnò uno spartiacque nel mondo del fumetto, aprendo con la sua morte un “prima di Kirby” e un “dopo Kirby” e influenzando in maniera determinante il fumetto contemporaneo. All'incontro, in programma a Palazzo Magnani, domenica 25 novembre, alle 11, interverrànno Paul Gravett Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali, Ratigher e Alessandro Tota. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con UniCredit e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Stessa sinergia per la mostra dedicata a Kirby che si inaugura il 24 novembre alle 12 presso gli spazi della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con una selezione di oltre 70 tavole (via delle Donzelle, 2, aperta fino al 5 gennaio 2019).