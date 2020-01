"Horizon pour piano": installazione artistica di Henry Olivier dal 24 gennaio al 5 febbraio (inaugurazione: venerdì 24 gennaio, ore 18.30) Alliance Française, via De’ Marchi, 4.

In occasione di Arte Fiera e all’interno delle iniziative Art City Segnala 2020, l’Alliance ospita l’installazione dell’artista francese Henri Olivier.

"Voici la seconde fois que je visite les lieux de l’Alliance française de Bologne. La première fois j’y inscrivais le repère sensible d’un ordre du monde : l’axe Nord/Sud, accompagné de photos d’une installation de containers toute proche, et de photos de plantes évoquant une végétation du nord jusqu’à celle du sud.

Le second repère que j’inscris ici est celui de la ligne d’horizon, à l’intérieur et à l’extérieur, comme si le brouillard hivernal de la plaine nous l’avait dérobée, et qu’il était urgent d’en retrouver la référence.

Un olivier bien vivant compose l’espace intérieur et offre son ombre en reflet. Face à nos préoccupations environnementales, le réel se fait plus fort, plus tangible : nos repères essentiels entremêlent réalités et signes conceptuels ! Ici, ils résonnent sur le miroir noir d’un piano solitaire."

Henri Olivier

Janvier 2020

«Questa è la seconda volta che mi confronto con gli spazi dell’Alliance Française di Bologna. La prima volta interpretai il riferimento sensibile di un ordine del mondo: l’asse Nord/Sud, accompagnato dalle foto di una vicina installazione di containers e di alcune piante evocanti la vegetazione del Nord fino a quella del Sud. Con questa seconda installazione, il riferimento che interpreto è quello della linea dell’orizzonte, all’interno e all’esterno, come se la nebbia invernale della pianura ce lo avesse rubato e fosse urgente ritrovarne la collocazione. Un florido ulivo occupa lo spazio interno offrendo il riflesso della sua ombra. Di fronte alle nostre preoccupazioni ambientali, la realtà si fa più forte, più tangibile: i nostri riferimenti essenziali mescolano elementi reali e segni concettuali! Qui, risuonano sullo specchio nero di un piano solitario.»

Henri Olivier

Gennaio 2020

Aperture straordinarie:

Sabato 25 gennaio: 18 > 24 - Art City White Night

Domenica 26 gennaio: 17 > 20

INGRESSO LIBERO