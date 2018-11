Sabato 1 dicembre Hot Shot - 90 In Da House: tutti gli anni '90 in una sera, dalle ore 23:00 all'Estragon Club.



In un colpo solo si potranno rivivere la musica, lo stile e la bellezza degli anni ‘90, ascoltando Depeche Mode, Chemical Brothers, Pearl Jam, Britney Spears, Nirvana, Natalie Imbruglia, Foo Fighters, Beastie Boys, Weezer, Vasco, Oasis, Bluvertigo, Rage Against The Machine, Verdena, Smashing Pumpkins, Gigi D'Agostino, Green Day, 883, Spice Girls, Take That, Goo Goo Dolls, Backstreet Boys, Five, East 17, Prodigy, Aqua, Eiffel 65, The Offsping, Blur, Corona e tanti altri…

Gadgets, coreografie e allestimenti dell'epoca. Gradito dresscode anni 90!