Venerdì 1 novembre Husky Loops al Locomotiv Club. Gli Husky Loops, dopo l’uscita del nuovo singolo Everyone is Having Fun Fun Fun But Me, annunciano nuove date in Europa e due appuntamenti tutti italiani. Il trio bolognese, ma londinese di adozione, sarà venerdì 1 novembre al Locomotiv Club di Bologna e sabato 2 novembre al Circolo Ohibò di Milano

1 novembre 2019 ore 21:00