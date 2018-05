“I Have a dream, Ho un sogno, CUM AL SRÊV BÈL SE…” Padulle di Sala Bolognese, XIII Sagra del Campanile

Ad una sagra ci si può andare per l’ottimo ristorante, per le crescentine & le tigelle, per i giochi da fiera e per far passare un po’ di tempo ai più piccoli tra gonfiabili e bel parco, oppure… Sì, ad una sagra ci si po’ andare anche per ripensare qualche tema non banale!

E’ quello che vuol fare la XIII SAGRA del CAMPANILE ricordando che sono passati 50 anni dal ’68! A quell’anno, sicuramente ricco di eventi e di conseguenze, si ispira la Sagra che si tiene nel parco della parrocchia di Padulle dal 1 al 4 giugno.

Attraverso mostre, attività proposte dai ragazzi più giovani, racconti dei meno giovani… si tenterà di rinarrare la capacità sessantottina di fare “sogni” chiedendoci: c’è ancora la voglia di cambiare il mondo? Cosa può significare oggi?”

Preparata da una serie di incontri su temi legati ad eventi accaduti nel ’68, la sagra inizia venerdì sera, 1 giugno, con l’apertura degli stands gastronomici tradizionali.

Alle 21,00 nell’adiacente teatro Agorà si esibisce la compagnia al3teste in “Gli sposi promessi”.

Sabato 2 giugno:

alle 13,00 Pranzo di Solidarietà (menù fisso) Prenotazione: 3391563681;

Per tutto il pomeriggio giochi per i bimbi, il MAGO CONRAD, bar sempre aperto con crescentine e tigelle e alla sera ottimo stand gastronomico con minestre, insalate e carne alla griglia.

Due momenti importanti di spettacolo:

alle 16,30 In Teatro: PIETRO SARUBBI, interprete di Barabba nel film “The Passion” di Mel Gibson, porta in scena: “SEGUIMI DA OGGI TI CHIAMERAI PIETRO” ; e alle 21,00 in piazza: FAUSTO CARPANI con il Gruppo Emiliano “SE NON LE CANTIAMO NOI... ...CHI VLIV MAI CH’AI CANTA?

Domenica 3 giugno due momenti importanti di spettacolo:

alle 17,00 Associazione Culturale B 612 presenta:

“QUI E’ SUCCESSO UN ‘68!” - Il ’68 in musiche e testi;

alle 21,00 ALLEGRI VAGABONDI in concerto

Per tutto il pomeriggio giochi e laboratorio per i bimbi (un SOGNO nel cassetto); bar sempre aperto con crescentine e tigelle e alla sera stand gastronomico.

La Sagra chiude lunedì 4 giugno con stand gastronomico aperto dalle 19,00 e lo spettacolo

alle 21,00 “INSIEME PER SBAGLIO” di Marco Dondarini & Davide Dalfiume