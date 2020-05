Circuito Cinema Bologna: in prima visione da casa "I Miserabili"

Circuito Cinema Bologna continua a starvi vicino, anche se a distanza, offrendovi la possibilità di guardare, in prima visione, in Esclusiva, a casa vostra I MISERABILI, il film candidato agli Oscar 2020 come miglior film straniero, disponibile da oggi sulla la piattaforma Mio Cinema.Con l'acquisto del biglietto potrete sostenere la nostra attività in attesa della riapertura: il vostro sostegno per noi è importantissimo in questo periodo davvero difficile per tutto il settore e in particolare per le sale.

Ecco i pochi e semplicissimi passi per accedere: vai sul sito miocinema.it e al momento della registrazione (del tutto gratuita), vi sarà richiesto il CAP; comparirà un menu a tendina in cui selezionare la vostra sala di riferimento: Odeon, Rialto, Roma d'essai o Europa. In questo modo potrete acquistare il biglietto come se foste presso una delle nostre sale. La scelta del cinema è importante perché vi permetterà di accedere a tutte le promozioni online e offline legate alle sale di CCB. Per i film in Prima Visione, il prezzo del biglietto è di 7 Euro; una volta acquistato con carta di credito, il film sarà disponibile per 30 giorni e per 48 ore dopo il primo “play”.