"I ultum fugh" al teatro alemanni

In un palazzo patrizio della vecchia Bologna all’inizio degli anni ’60, un Cavaliere del lavoro vive un periodo molto particolare. Gli ultimi fuochi di un’età critica. Una situazione familiare stressante e ansiosa. Non solo per via del padre anziano, ospitato da tempo sotto lo stesso tetto dal figlio, ma soprattutto per l’interesse che entrambi gli uomini nutrono ancora per il gentil sesso!



Commedia brillante in due atti

di Lorenzo Guernelli

Compagnia I AMIGH ED GRANAROL



