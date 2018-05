Iacopo Barison presenta "Le stelle cadranno tutte insieme"

Lo scrittore Iacopo Barison presenta il suo secondo romanzo Le stelle cadranno tutte insieme (Fandango Libri). Ne parla con Enrico Pitzianti (Esquire).



giovedì 31 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Fin dove è giusto spingersi per realizzare i propri sogni? Qual è il limite dell’ambizione? E dell’amore? Le stelle cadranno tutte insieme racconta il legame fra tre ragazzi che abbandonano la provincia con un solo obiettivo: diventare famosi. Aria, eterea come il suo nome, vede i morti intorno a lei ed è convinta di poterci parlare. Danny vuole fare l’attore, è bisessuale e vive la sua vita come fosse un film epico e lui il protagonista. Infine c’è l’io narrante, l’anima inquieta del trio, che vorrebbe scrivere una sceneggiatura per leggere il suo nome sul grande schermo. Il romanzo accompagna i protagonisti attraverso una città scintillante e frenetica, eppure piena di ombre, dove ognuno tenta di inseguire la propria idea di felicità tra fantasmi, misteriose sparizioni e avvistamenti UFO: ne emerge il primo ritratto veramente lucido della generazione millennial, schiava di una libertà emotiva, sessuale ed economica che non ha dovuto conquistare e dà quindi per scontata.



Iacopo Barison (1988) ha esordito con Stalin + Bianca (Tunué), presentato a Il Premio Strega 2015, che diventerà un film per la regia di Daniele Ciprì. Suoi articoli sono apparsi su numerose testate; attualmente collabora con Esquire e SBAM!, il magazine di Jovanotti edito da Mondadori. Il suo racconto Less, Plus è uscito su McSweeney's, la prestigiosa rivista fondata da Dave Eggers che ha ospitato, fra gli altri, autori come David Foster Wallace, Stephen King e Zadie Smith.