iBerlino live: a tutta elettronica

OFF, il nuovo spazio eventi a Bologna, insieme a Sfera Cubica all'interno dei Mercoledì Live presentano: iBerlino (Italia, Elettronica).



Dopo l’esordio “negli anni luce” targato 2014 e il successivo Ep “Follie d’autunno”, esce il 26 gennaio 2018 il nuovo album del duo iBerlino dal titolo “Hai mai mangiato un uomo?” prodotto da La Bionda Records. Un ritorno sulle scene per Mirko Difrancescantonio e Fabio Pulcini che realizzano un disco scuro, urbano e profondo che parla di smarrimento, di confessione e di ritrovamento dell’uomo in un contesto urbano. Un'interessante fusione di cantautorato, pop-rock, contaminazioni blues e trip hop di bristoliana memoria. Un disco nato letteralmente nella cucina dell’appartamento dove Mirko e Fabio convivono, trasformata per l'occasione in sala prove e spazio creativo punk. Un lavoro che risente fortemente delle influenze e delle esperienze che i due traggono dalla loro vita nella Bolognina, il quartiere multietnico e underground di Bologna. Le sonorità del disco infatti non sono tanto il frutto di un assiduo ascolto di dischi (Bowie, Nick Cave, Battiato, Joy Division, Cohen e Massive Attack su tutti) ma più della frequentazione della vita notturna della città e del quartiere in particolare. Dentro ci sono ricordi di stanze molto buie, di fumo e di musica elettronica molto alta, ma mai abbastanza alta...

Il disco suona esattamente come iBerlino suonano nella loro cucina o dal vivo. Nessuna iper produzione, solo presa diretta sotto la guida di Roberto Rettura de Lo Studio Spaziale. Da sottolineare i featuring della cantante Susanna Regazzi, presente in molte tracce del disco: “Intro", "Come andar di notte", "Non si può vietare in un deserto" e "Neve" e che che regala con il suo timbro un’impronta mistica e sensuale.



ingresso: GRATUITO