Idea per una visita guidata!

Sa 7-Do 8 Aprile 2018 OASI LAGOVERDE VIA COLOMBO 77/9 BOLOGNA

Prima escursione guidata all’Oasi Lago verde: un’area di interesse naturalistico,un grande bacino in città.

-Cosa si farà: si raccolgono fiori/si tocca e si guarda la natura/gara di raccolta di insetti/erbario/si pianta un albero/giochi sensoriali/si attraversa il lago in barca a remi/caccia al tesoro (ecologica)/passeggiata a piedi nudi/il gioco dei rifiuti/un ritratto dell’oasi/si osservano gli animali /ecc …..

-Cosa portare : scarpe comode (a seconda del tempo stivali), berrettino,giacca a vento,block notes,penna,matite colorate,sacchettini o scatolette in plastica (es. quelle dei formaggini),una macchina fotografica,un paio di binocoli, guanti (tipo piatti) ,eventuali panini o bibite,ecc …

Accesso solo con prenotazione allo 370/3393352 - TICKET € 5.00.

