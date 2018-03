Il banchetto di Rosaspina: spettacolo magico sulla 'Bella Addormentata'

Uno spettacolo magico che parte dalla fiaba "La Bella Addormentata" dei fratelli Grimm:

"C'era una volta un re e una regina, che ogni giorno dicevano: - Ah, se avessimo un bambino! - Ma il bambino non veniva mai..."

le cui versioni spesso poco note hanno attraversato i secoli e le culture più diverse per giungere fino a noi, fiaba che la contemporaneità spesso travisa, forse perché così condizionata dalla fretta e dell'apparenza da non riuscire più a comprendere l'importanza del tempo lungo della non azione e del raccoglimento in se stessi.

Ma cosa accade nei cento anni di sonno e sogno di Rosaspina?

Lo spettacolo esplora le più antiche origini della fiaba e dall'archetipo del dormiente, arrivando ad esplorare i capisaldi filosofici e psicanalitici del Novecento, per raccontare un cammino che conduce al risveglio.

Scritto e diretto da Alessandra Gabriela Baldoni,

con Giancarlo Sissa, Alessandra Gabriela Baldoni, Mario Sboarina, Martina Campi, Luna Marie. Musiche originali di Mario Sboarina & Martina Campi

Gallery