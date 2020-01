Il battito di ciò che siamo per Art City Bologna 2020

IL BATTITO DI CIÒ CHE SIAMO

L’arte in ascolto tra le mura dell’ospedale



Per Art City 2020

24 – 25 – 26 gennaio 2020

Padiglione 7 - Policlinico di Sant’Orsola, Bologna



Il Policlinico di Sant'Orsola si trasforma in un teatro delle arti: per un weekend mostre e installazioni aperte a tutti.



In occasione di Art City Bologna 2020 ritornano in mostra le opere nate dal progetto Degenze Artistiche della Fondazione Policlinico Sant'Orsola, che tra settembre e ottobre 2019 ha visto sette artisti under 30 frequentare quotidianamente i reparti del policlinico, mettendosi in ascolto dei luoghi, dei pazienti, prendendo parte insieme a medici e infermieri alla vita dell’ospedale.

Da questa esperienza sono nate mostre e installazioni che, per tre giorni, saranno mostrate alla città; a queste si aggiungeranno quelle di due artisti già noti nel mondo dell’arte contemporanea che hanno deciso di partecipare con un’opera.



Artisti: Andrea Chiesi, Greta Di Poce, Nicola Evangelisti, Filomena Maietta, Sara Savini.



“La vita quando è in pericolo o è fragile perché appena nata, batte più forte. L’arte può mettersi in ascolto di questo battito. Può captare, trasmettere e condividere ciò che spesso non si riesce a dire e rimane nascosto. Può accendere una luce, aprire uno spazio dove comprendere qualcosa in più del mondo e di se stessi”.



Orari di apertura in occasione del weekend di ART CITY Bologna:

venerdì 24 gennaio | ore 17.00 – 19.00

sabato 25 gennaio | ore 10.00 – 23.00

domenica 26 gennaio | ore 17.00 – 19.00



Ingresso gratuito



Arte Fiera 2020



