Il cammino di Santiago. il racconto di Giuseppe "Leo" Leonelli

"Ottocentocinquanta chilometri. È la distanza che separa Irun, paese di confine tra la Francia e la Spagna, da Santiago de Compostela."





Lo scrittore Giuseppe Leo Leonelli presenta Santiago (Incontri Editrice). L'autore ne parla con il collega Gianluca Morozzi.





mercoledì 20 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Per i lettori, Santiago è un viaggio straordinario sul cammino di Compostela: tra coincidenze e amicizie, paesaggi suggestivi e incontri inaspettati. È una riflessione sulla solitudine e sulle relazioni umane, sul senso di essere “pellegrino”, con o senza fede.

Ricco di indicazioni utili su tappe, bar, ristoranti e luoghi di interesse, per aspiranti pellegrini sul Cammino del Nord.





L'AUTORE: Leonelli è un vagabondo della ristorazione con la passione della scrittura. Attualmente trascorre le giornate in un bar di Vignola ai piedi delle colline modenesi. I suoi lavori precedenti: Santa Maria con Giraldi Editore, Almeno non sono grigie per Toilet19, Hasta Sempre! con Oppure Editori.