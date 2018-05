Presentazione della nuova edizione del dossier: "Il cane non ha abbaiato. Aemilia, beni confiscati e gioco d'azzardo in Emilia-Romagna", realizzato da "La Banda" di Mafie Sotto Casa e dai ragazzi del Gruppo dello Zuccherificio in collaborazione con Ad Est.

L'evento è organizzato dall'Associazione Caponnetto e dalle Agende Rosse-Gruppo "Attilio Manca" Bologna.



Chi è il cane? Perchè non ha abbaiato? Cosa stava facendo mentre i ladri entravano in casa indisturbati? A queste ed altre domande abbiamo provato a dare risposta nella nuova edizione del dossier, che fa il punto sul radicamento delle mafie in Emilia-Romagna.

Si parte dal Maxiprocesso Aemilia: i rapporti tra cosche, imprenditori, politici e professionisti, per come stanno emergendo in tribunale a Reggio Emilia e in Corte d’Appello a Bologna.

Si passa poi ai focus su gioco d’azzardo e beni confiscati, con i dati più aggiornati sulla situazione comune per comune. Infine, Pandora: il vaso che sarebbe meglio non aprire.

Perchè quando lo apri ci trovi dentro di tutto: mafie straniere, cosa nostra, camorra e ndrangheta, fatti e nomi – alcuni dimenticati – che abbiamo raccolto e che vi proponiamo.

Vi aspettiamo venerdì 18 maggio alle ore 18:00 in L'Altro Spazio, via Nazario Sauro 24/F a Bologna.