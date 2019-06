Il Cinema Ritrovato 2019: 33ª edizione con Peter Fonda, Jean Gabin e De Filippo

Dal 22 al 30 giugno 2019 torna il magico appuntamento con "Il Cinema Ritrovato", arrivato alla sua 33ª edizione.

Il Cinema Ritrovato edizione 2019 svela le sue perle: l’omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 35 anni dalla scomparsa, il ritratto di un’icona del cinema mondiale come Jean Gabin; i nuovi fiammanti restauri, da quello di 'Lezioni di piano', presentato dalla regista Jane Campion, a quello di 'Easy Rider', presentato da uno dei protagonisti del film, Peter Fonda, i cine-concerti in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale ad accompagnare 'The Circus' di Charlie Chaplin e 'The Cameraman' di Buster Keaton.

La 33ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, è in programma dal 22 al 30 giugno: 500 film in 9 giorni, da mattina a notte fonda, 6 sale cinematografiche, le proiezioni all’aperto in Piazza Maggiore e con il proiettore d’epoca a carbone in Piazzetta Pasolini, per trasformare Bologna nel Paradiso dei cinefili.

Queste e altre anticipazioni sul Cinema Ritrovato ormai alle porte saranno presentate domani, giovedì 9 maggio, alle ore 20 al Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini), dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, accompagnato dagli altri direttori artistici del festival, Mariann Lewisnky, Cecilia Cenciarelli, Ehsan Khoshbakht. (in attesa del programma definitivo"

Proiezioni in Piazza Maggiore

Le proiezioni serali in Piazza Maggiore sono ormai entrate nella leggenda: migliaia di occhi che fissano incantati uno schermo gigante, in una magnifica cornice architettonica e in un’atmosfera di sconfinato amore per il cinema. Le immagini che vengono in mente per descrivere l’intensità di questa esperienza sono l’ultima scena di Miracolo a Milano, dove gli abitanti della baraccopoli volano in cielo felici, o il vento che soffia tra i lunghi capelli dei ribelli hippy di Easy Rider. Entrambi i film verranno proiettati in piazza, insieme ad altri classici immortali. A presentare queste meraviglie ospiti internazionali, tra cui alcuni dei protagonisti che hanno partecipato alla realizzazione dei film.

Los olvidados (I figli della violenza, 1950) di Luis Buñuel • Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica • Le Plaisir (Il piacere, 1952) di Max Ophüls • Easy Rider (1969) di Dennis Hopper • Roma (1972) di Federico Fellini • Apocalypse Now – Final Cut (1979-2019) di Francis Ford Coppola • The Piano (Lezioni di piano, 1993) di Jane Campion