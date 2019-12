Spettacolo per bambini e famiglie “il circo dei bambini”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



8 marzo 2020 ore 16:30



“Il circo dei bambini” – Teatrino dell’Es

Verrà costruita con le sedie la “pista del circo” all’interno della quale avverrà lo spettacolo dove i bambini diverranno protagonisti. Il presentatore-animatore Vittorio sarà aiutato da un Pierrot-animatore Rita, che indosserà per l’occasione maschere a cappello in spugna, pupazzi, marionette anche all’inglese e animerà tantissimi personaggi del magico mondo del circo; nel finale a sorpresa tutti i bimbi nuoteranno nel grande mare, animato dai genitori al tempo di musica. E dopo un ballo suonato col violino giungerà un dolce regalo…



Teatro di marionette e pupazzi mossi a vista, coinvolgimento diretto dei bambini che diverranno i protagonisti del circo. Musica dal vivo con violino e ocarina.



Uno spettacolo per tutta la famiglia dai 2 ai 99 anni.





"Merenda Sospesa" è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito.