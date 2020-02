Il Colore di Raffaello

Giovedì 27 Febbraio 2020 Dalle 20.30

Dopo il grande successo delle precedenti serate a tema artistico; torna da noi Max Martelli, grande amico e stimato critico e divulgatore d'Arte, per raccontarci, durante la cena tipica in Osteria, le opere e la vita di Raffaello Sanzio, genio artistico indiscusso del Rinascimento.



"Esiste un’era della pittura prima di Raffaello e una dopo Raffaello. Le personalità artistiche in grado di incidere così profondamente sull’idea stessa di arte pittorica si contano sulle dita di una mano nella storia. La sua breve esistenza, durata appena 37 anni, bastò a farlo riconoscere come genio universale già dai contemporanei: “sicurissimamente può dirsi che i possessori delle doti di Raffaello, non sono uomini semplicemente, ma dèi mortali” (Vasari, Vite). Un talento che da Urbino si irradia presto a Roma, raggiungendo vertici supremi di armonia e contribuendo, assieme a Leonardo e Michelangelo, a creare un nuovo “vocabolario” del linguaggio

artistico. Una inimitabile grazia, perfetti equilibri cromatici, un senso innato della composizione, della prospettiva, tutto ciò condurrà a creazioni sublimi e inarrivabili, ma soprattutto ad una nuova stagione dell’arte. In una avvincente narrazione per immagini, Max Martelli www.maxmartelli.it storico e divulgatore d’arte, vi farà rivivere il mito di Raffaello e delle sue opere immortali che attraversano i secoli come un canto senza tempo."



La cena e lo spettacolo avranno inizio alle 20.30, è previsto un menù fisso:



ANTIPASTO

Pane, burro, alici e limone

PRIMO

Minestra di pasta e fagioli

all'olio extra vergine da Nostrana di Brisighella

SECONDO

Gran tagliere di salumi con Piadina di Dozza e crescentine fritte

DESSERT

Zuppa Inglese con ciambella all'Alkermes



Costo a persona: 35€

Prenotazione richiesta allo 0542678200, o comunicazione@osteriadozza.it

Vi aspettiamo!