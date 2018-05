"Il Cratere" in anteprima al Cineclub Bellinzona

IL CRATERE conferma di essere la vera sorpresa del cinema italiano dell'anno dopo la folgorante presentazione alla Settimana della Critica di Venezia e il trionfo al Tokyo International Film Festival (Special Jury Prize). La giuria di Crossing Europe ha esaltato la capacità de IL CRATERE di “testare i confini del realismo” e di “diventare un intenso esperimento cinematografico”. Dal 2014 il Festival austriaco non aveva un film italiano nel concorso.



Il film racconta il rapporto travagliato di un'adolescente e suo padre, un venditore di peluche che vede nel talento della figlia una speranza di riscatto sociale. I protagonisti sono interpretati da Sharon e Rosario Caroccia, padre e figlia anche nella realtà, per la prima volta sullo schermo.



A Bologna IL CRATERE verrà proiettato in anteprima il 10 maggio al Cinema Bellinzona di Via Bellinzona, 6.