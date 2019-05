Istituzione Bologna Musei | Museo internazionale e biblioteca della musica

presenta “Il disegnatore è libero” opere di Ivan Graziani a cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini in collaborazione con Francesco Colafella, dal 24 maggio al 23 giugno 2019



Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna ospita per un mese - a partire dal 24 maggio – un’esposizione antologica del lavoro grafico e pittorico di Ivan Graziani dal titolo “Il disegnatore è libero”, curata da Olivia Spatola e Manuela Valentini in collaborazione con Francesco Colafella.



Continua il ciclo delle personali dedicate agli artisti che hanno messo al centro il dialogo tra arte e musica, avviato con ALIAS capitolo secondo di Giorgio Faletti e con la personale di Francesco Tricarico Quando la musica si mostra. Una nota al museo.



Ivan Graziani, artista dal talento indiscusso, personaggio atipico, decisamente "avanti" rispetto ai suoi contemporanei, estremamente versatile, rientra nell’olimpo dei cantautori italiani per la peculiarità di avere creato un raccordo tra la canzone d’autore e il rock, percorrendo una strada già ricca di capiscuola - Battisti, Finardi, Bennato, Dalla … - ma implementandola della sua particolare visione. Tutto senza complessi di inferiorità verso i modelli anglosassoni e con l'orgoglio della tradizione (e della provincia) italiana.



Pochi però sono a conoscenza del suo percorso nelle arti visive.

Un personaggio dalla personalità così spiccata ed un talento cosi grande non poteva esaurire la sua creatività in un’unica disciplina: infatti, insieme alla musica sua grande passione, sviluppò parallelamente quello che fu definito il suo “lato B” ovvero il percorso dell’Ivan Graziani disegnatore.



Le sue speciali attitudini artistiche emergono ben prima dell'adolescenza, allorché riceve in dono una batteria che diventa il suo passatempo preferito, assieme al disegno. Tutto questo fino a che il fratello maggiore non lascia nell'angolo della stanza una chitarra. Ad Ivan si apre un mondo, e alle matite colorate affianca il nuovo giocattolo, strimpellato così assiduamente da costringere i familiari e relegarlo in cortile.

Da quel momento musica e disegno convivono strettamente: Ivan frequenta l’Istituto d’arte e trascorre le sue giornate tra la scuola e la stanza di un suo coetaneo che studia pianoforte, Gianni Dale figlio dell'orchestrale Nino, cantante e sassofonista molto noto in Abruzzo e nel cui gruppo - i Modernists - farà il suo ingresso poco più che diciottenne debuttando discograficamente anche come cantante.



Il resto è storia della musica italiana: arriva il successo ma il suo sogno segreto rimane legato all’arte, si diploma pittore e studia scultura, ma la musica è per lui un’esigenza fondamentale e la sua carriera di fumettista viene messa da parte, senza, però, che la passione per carta e china andasse perduta.

In realtà, i due filoni artistici hanno sempre convissuto, procedendo in parallelo e, a volte, sovrapponendosi. Molti dei suoi schizzi si riferiscono proprio ad alcuni dei suoi più grandi successi come “Firenze” o “Maledette malelingue”, presentata a Sanremo nel 1994. Scrive Vincenzo Mollica a proposito dei disegni di Graziani: “I suoi disegni vivevano con le sue canzoni come vasi comunicanti, si alimentavano della stessa fonte di emozioni”.



Il mestiere di disegnatore lo attraeva perché "il disegnatore è libero di fare quello che vuole", a differenza del cantante che "è sempre nelle mani di troppa gente".



Graziani infatti era un uomo libero che amava la libertà: non amava “scendere a patti” con le ingerenze dei discografici, categoria, da lui raffigurata graficamente da esseri mostruosi, che mal si conciliava con il suo carattere ribelle.



Proprio in onore della sua libertà nasce questa mostra, che, come altre operazioni precedenti, tra cui la pubblicazione del catalogo “Il disegnatore libero”, vuole fare luce su un aspetto meno noto ma non minore di questo artista eclettico e fantasioso.

La sua ironia sfrontata nello scagliarsi contro le ingiustizie e i luoghi comuni, la sua vivacità creativa ben sottolineata dall’approccio istrionico per cui le sue liriche divennero così note, si armonizzano perfettamente negli schizzi, nei bozzetti, nelle strisce estratte dai blocchi e dai fogli volanti riempiti continuamente nel corso della vita, anche in occasione di viaggi e tournée musicali.



Delle opere presentate in mostra molte sono inedite, provenienti da quaderni di schizzi e appunti che l’artista aggiornava con regolarità.

Una galleria di personaggi dal taglio cinematografico, impegnati in situazioni di vita quotidiana.

Il tratto a china, a volte più rotondo e acquerellato con l’alcool, a volte più stilizzato e spigoloso, ha la costante di una visione grottesca e satirica.



Disegni - definiti dal giornalista Andrea Scanzi - atipici e geniali e quindi somiglianti a Ivan: “un pioniere ed un rivoluzionario dell’arte”. Ed è per questo che in un’opera si può riconoscere la sua “Signora Bionda dei Ciliegi” o nell’uomo che piange si può riscontrare quella che avrebbe dovuto essere la copertina di uno dei suoi primi album Desperation, pubblicato nel 1973 dall'etichetta Freedom Records.



Un lungo percorso anticonformista e bizzarro quello di Ivan Graziani, vero specchio della sua grande personalità.







Il disegnatore è libero

opere di Ivan Graziani

a cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini

in collaborazione con Francesco Colafella



Museo Internazionale e Biblioteca della Musica

Strada Maggiore 34 - Bologna

dal 24 maggio al 23 giugno 2019



Inaugurazione

giovedì 23 maggio ore 18.00



Ingresso incluso nel biglietto del Museo:

€ 5.00 intero | € 3.00 ridotto | € 2.00 giovani 18 > 25 anni